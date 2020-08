Questo il post polemico su Facebook del leader della Lega Matteo Salvini sull’emergenza migranti in Sicilia: “QUESTO DATO NON LO TROVERETE NEL BOLLETTINO Le statistiche che i “giornaloni” non vi daranno col bollettino quotidiano: l’80% dei positivi al Virus in Sicilia è composto da “sbarcanti”! Alle regionali del 20 e 21 settembre milioni di italiani avranno finalmente la possibilità di esprimersi su PD e 5 Stelle che hanno di nuovo trasformato l’Italia in un campo profughi, mettendo a rischio ogni giorno che passa la sicurezza e la salute degli italiani”.