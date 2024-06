Di Marzio: “Palermo, Dionisi e De Sanctis hanno firmato: si attende l’ufficialità”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Palermo ha chiuso per per il ruolo di tecnico e Ds.

Dopo gli addii di Mignani e Rinaudo, entrambi sollevati dai rispettivi incarichi dal club di viale del Fante, il Palermo ripartirà da Dionise e dal Ds De Sanctis. Il tecnico è reduce dall’ultima esperienza maturata sulla panchina del Sassuolo, mentre l’ex portiere del Napoli arriva a Palermo dopo la breve parentesi alla Salernitana. Si attende soltanto l’ufficialità.