Da Empoli: “Sondaggio dal Palermo per Cacace”

Liberato Cacace, il terzino sinistro neozelandese, ha avuto una stagione altalenante giocando spesso come seconda scelta. Nonostante alcune prestazioni non convincenti, ha dimostrato verso la fine della stagione di poter competere in Serie A, sebbene con alcune difficoltà. La sua presenza non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori e come scrive “PianetaEmpoli.it” sembra che sia Salernitana, appena retrocessa, sia Palermo, che ambisce a rafforzarsi, stiano valutando la possibilità di ingaggiarlo.

Questi club stanno effettuando i primi sondaggi per verificare la disponibilità di Cacace, anche se ancora non si parla di offerte ufficiali. Molto dipenderà dal progetto tattico che i club vorranno adottare per la prossima stagione e se prevedono per lui un ruolo da protagonista. Un altro aspetto da considerare sarà il costo del suo cartellino; l’Empoli ha speso 4 milioni di euro per acquistarlo e non è chiaro se potranno ricavare un guadagno da una possibile vendita. Le dinamiche del mercato nelle prossime settimane ci diranno di più sul futuro di Cacace.