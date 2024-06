Gazzetta dello Sport: “Napoli, avviati i contatti con l’Udinese per Lucca”

Il Napoli sta operando sul mercato per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione e sotto la guida del nuovo allenatore. La squadra sembra puntare su un approccio offensivo ambizioso, progettando di schierare due centravanti di calibro nel loro modulo tattico.

Tra i possibili rinforzi c’è Romelu Lukaku, che dispone di una clausola rescissoria di 45 milioni di euro. Il club partenopeo è interessato a ridurre questa cifra, e Lukaku sembra essere in attesa di sviluppi, con il desiderio di lavorare nuovamente sotto la guida di Antonio Conte e di rilanciarsi dopo un periodo meno brillante.

Come si legge sull’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, parallelanemente il Napoli ha avviato contatti con Lorenzo Lucca, un giovane attaccante che l’Udinese sta per riscattare dal Pisa per 8 milioni di euro. Lucca è noto per la sua presenza fisica in campo, le sue capacità realizzative e il potenziale di crescita, rendendolo un’opzione interessante per il club azzurro. L’acquisizione di Lucca potrebbe fornire al Napoli una nuova dimensione offensiva e un investimento verso un talento emergente, capace di adattarsi al progetto a lungo termine del club.