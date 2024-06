Secolo XIX: “Spezia, l’uscita di Dragowski per finanziare l’attacco: Pittarello e Soleri piacciono. Le cifre”

Come riporta l’edizione odierna de il Secolo XIX, lo Spezia è già al lavoro per i primi movimenti di mercato. Il club però, per il momento, è concentrata sulla questione Dragowski: il Panathinaikos ha deciso di riscattare il cartellino del portiere di 2,2 milioni di euro con percentuale sulla prossima rivendita anziché 3,5 milioni.

Con i soldi che arriveranno, ilclub vorrebbe puntellare il reparto offensivo con Pittarello e Soleri nel mirino. Per l’attaccante attualmente di proprietà del club rosanero, si parla di una valutazione attorno ai 500mila euro, mentre per Pittarello si va verso un’offerta simile a quella presentata a gennaio: 350mila euro che possono salire fino a 600mila con vari bonus.