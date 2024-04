Di Marzio: “Palermo, Corini rischia. Per sostituirlo il primo nome è Fabio Grosso”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma sulla posizione di Eugenio Corini.

“Il Palermo riflette sul futuro di Eugenio Corini. Per la prima volta in stagione, l’allenatore rischia come non mai di essere esonerato.

In caso di esonero di Corini, il primo nome per il Palermo come nuovo allenatore è quello di Fabio Grosso. L’ex allenatore del Lione e del Frosinone deve però convincersi a entrare a stagione in corso e non all’inizio della prossima stagione”.