Gds: “Pigliacelli mette pezze, Di Mariano flop. Le pagelle di Pisa-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pagelle del match perso dal Palermo contro il Pisa.

Pigliacelli 6, 5 Subire quattro gol ed essere valutato col la sufficienza. Ma è così, il Pisa gioca al tiro al bersaglio.

Diakitè 5, 5 Che involuzione. Dove è finito il possente cursore delle prime partite in rosa?

Nedelcearu 5, 5 L’area del Palermo è una prateria in cui gli avversari pascolano

con grande libertà.

Ceccaroni 5,5 Ha il merito sul primo gol di Brunori di avere recuperato la palla

da cui nasce la punizione. Per il resto balbetta come Nedelcearu.

Lund 6 La sufficienza solo per il bel gol.

Gomes 5,5 Fin quando sta in campo è tra i meno peggio.

Segre 5,5 Quando un giocatore come lui corre, non si risparmia, ma non ha idea di cosa fare con la palla, bisogna chiedersi perché.

Di Mariano 5 Una delle prestazioni peggiori della stagione.

Di Francesco 5,5 Un gol molto bello all’incrocio dei pali, ma segnato in leggera

posizione di fuorigioco.

Brunori 7,5 Tra i pochi a salvarsi. Non amiamo le classifiche tra bomber che hanno segnato in campionati diversi, ma è indubbio che sia tra i migliori attaccanti che il Palermo abbia mai avuto.

Vasic 5,5 Prende il posto di Coulibaly in posizione di centrocampista avanzato. Confuso come gli altri

Allenatore Corini 5 Si pensava che cambiasse qualcosa approfittando della sosta e invece non lo fa riproponendo la stessa squadra che ha subito una caterva di gol. Senza Ranocchia giocare con un centrocampista avanzato non ha senso, se non quello di favorire gli avversari