Brandaleone: “Il Palermo scappa e poi si butta via. Con il Pisa arriva un KO shock”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Carlo Brandaleone si sofferma sul ko rimediato a Pisa dal Palermo.

Il Palermo sempre più giù. Giocare gli spareggi in una posizione di vantaggio diventa un’impresa disperata, nonostante i passi falsi di Parma, Venezia e Cremonese. La quarta sconfitta nelle ultime cinque gare lascia sul campo le macerie di una squadra tenuta in gioco dalla matematica, da una formula che consente di giocare i play-off anche all’ottava in classifica e dalla fede di una tifoseria che sta subendo umiliazioni in serie.

L’ultima ieri pomeriggio a Pisa, dove la squadra rosanero per l’ennesima volta si è fatta rimontare due gol, i due gol con cui aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Una splendida punizione di Brunori al 32’ con palla sotto la traversa e una battuta in corsa da sinistra di Lund al 42’ su assist in verticale dello stesso Brunori. Due gol che hanno illuso il popolo rosanero e specialmente le centinaia di fans accorse all’Arena Garibaldi nel giorno di Pasquetta.

Due gol che non sono serviti a portare a casa una vittoria che avrebbe consentito alla squadra di Corini di recuperare qualcosa sulle prime, perché dopo una prima frazione sufficiente, equilibrata e un po’ fortunata il Palermo è sparito dal campo. Come era già accaduto in tante altre occasioni in questa stagione.