Pedullà: “Palermo-Corini, fiducia al capolinea. Gli scenari”

Attraverso il proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà si sofferma sulla panchina del Palermo e riporta i possibili scenari.

Ecco quanto si legge:

“La sconfitta di Pisa, l’ennesima rimonta subita hanno compromesso la posizione di Eugenio Corini. Come anticipato in nottata, la fiducia è finita e sarebbe sorprendente se l’allenatore bresciano restasse ancora sulla panchina rosanero. Nelle prossime ore ci sarà un call con il City Group per confermare la decisione presa. Il Palermo non ha più voglia di andare avanti con Corini e già qualche settimana fa c’era stato un sondaggio-incontro con Fabio Grosso (che ha indossato la maglia rosanero) per sondare la sua disponibilità. A quei tempi era il profilo che piaceva di più, è probabile che resti il nome preferito ma bisogna vedere se Grosso – reduce da una sfortunata esperienza a Lione – accetterà di salire a stretto ridosso dai playoff e comunque con la prospettiva di restare anche nelle prossima stagione. Non vanno esclusi altri nomi, per esempio quelli di Gattuso e Longo, è stato proposto Giampaolo che però conosce poco la categoria e il discorso vale per Semplici. Ricordiamo che la regola per gli allenatori esonerati prima del 20 dicembre che possono tornare ad allenare nella stessa stagione vale solo per quelli che hanno guidato club di Serie B o di Serie C. La palla alla proprietà inglese con una chiara indicazione: Corini ha ormai perso la fiducia del Palermo“.