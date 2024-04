Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma su Corini a rischio esonero.

“Dopo la sconfitta contro il Pisa di ieri Palermo riflette sul futuro di Eugenio Corini. Per la prima volta in stagione, l’allenatore rischia come non mai di essere esonerato. Dopo gli ultimi deludenti risultati, il Palermo sta facendo una riflessione profonda, che coinvolge tutti gli ambiti del club e anche sulla guida tecnica”.