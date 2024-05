Di Marzio: “L’ex rosa Maresca principale candidato per la panchina del Chelsea”

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l’annuncio dell’addio di Mauricio Pochettino dal Chelsea, i blues sono alla ricerca di un tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione sportiva.

Tra i vari nomi in lista, sembrerebbe esserci un’ex calciatore rosanero che ad oggi è il primo candidato alla panchina: Enzo Maresca. In lista c’è anche Kieran McKenna, ma Maresca è al momento il candidato forte perché convince sia per stile di gioco e per quello che ha ottenuto con il Leicester in questa stagione in Championship. Il Leicester si sta quasi rassegnando a perderlo dato che c’è una clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberarlo dal club.