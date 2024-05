Di Marzio: “Dopo Grosso, ecco Palmieri: è il nuovo ds del Sassuolo”

Dopo Grosso, il Sassuolo sceglie anche il nuovo direttore sportivo. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale sarà Francesco Palmieri, insieme al neo-tecnico a guidare la rinascita neroverde.

Dopo la retrocessione in Serie B, la scelta di affidare le redini della squadra a Francesco Palmieri come direttore sportivo e a Fabio Grosso come allenatore mostra una chiara volontà di rilancio basato sull’esperienza e sulle competenze specifiche di entrambi.

Francesco Palmieri, dopo nove anni al settore giovanile, sembra essere la figura ideale per portare avanti un progetto a lungo termine, incentrato sullo sviluppo dei talenti interni e sulla costruzione di una squadra competitiva che possa aspirare al ritorno in Serie A. La sua esperienza nel vivaio neroverde è un asset prezioso, soprattutto in un momento in cui il club ha bisogno di ricostruire e rafforzare la propria identità.

Fabio Grosso, d’altra parte, porta con sé un background di allenatore che ha già avuto esperienze in Serie B, oltre alla conoscenza del calcio italiano a livelli più alti. La sua leadership tecnica sarà fondamentale per infondere grinta e determinazione in una squadra che cerca di superare lo shock della retrocessione.

Queste nuove nomine non solo segnano una svolta nella gestione sportiva del Sassuolo, ma rappresentano anche un impegno verso una strategia di ricostruzione che punta sulla continuità e sulla valorizzazione delle risorse interne. Resta da vedere come questa nuova coppia riuscirà a tradurre queste aspettative in risultati concreti sul campo.