“Voglio tornare all’Udinese”: dopo la salvezza torna a giocare in bianconero | Maglia numero 10 e fascia da capitano

Una salvezza raggiunta all’ultimo respiro per l’Udinese, che in Serie A il prossimo anno riabbraccerà uno dei suoi leader.

Una salvezza strappata con i denti, per l’Udinese, arrivata all’ultima giornata in maniera piuttosto insperata. Il 16esimo posto non è certo motivo di vanto per una società che forse, a partire dal presidente e dalla storica famiglia Pozzo, ha perso un po’ il contatto con il campo.

L’Udinese non ha mai proposto calcio quest’anno, ha chiuso il Campionato con 1 sola vittoria in casa, si è salvata all’ultima giornata con una vittoria rocambolesca arrivata grazie all’unico tiro in porta della partita, contro i diversi del Frosinone che ha anche colpito due legni e che sì, avrebbe meritato la vittoria.

Con tante grazie alla calma olimpica di Fabio Cannavaro, più che le invasioni di campo per una salvezza raggiunta per il rotto della cuffia, a Udine si dovrà iniziare a programmare la prossima stagione con serietà e con lungimiranza per tornare a quella squadra che sognava anche l’Europa nei momenti più alti. Uno dei mattatori del passato, sembra essere pronto al grande ritorno.

Udinese, salvezza e grande ritorno

Ci sarà sicuramente da riflettere su diversi aspetti tecnici per la prossima stagione in casa Udinese. In primis l’allenatore, Fabio Cannavaro, ancora non certo di lasciare nonostante il suo contratto probabilmente – o accordo – preveda solamente le ultime partite della stagione appena conclusa. La rosa subirà, oltre alla panchina, ulteriori stravolgimenti e non si escludono ritorni autorevoli.

A margine della partita, è stato Deulofeu tramite i suoi canali social ad intervenire per dare sostegno ai compagni e proporsi per la prossima stagione. Il numero 10 sognerebbe un ritorno in campo con la maglia bianconera: ecco che cosa ha scritto.

Udinese, Deulofeu si propone: “Voglio tornare”

E’ stato il grande assente di questa stagione. Deulofeu al termine della gara vinta dall’Udinese sul campo del Frosinone, ha preso lo smartphone e ha commentato: “Voglio tornare da te amore“. Una dichiarazione che più chiara di così si muore per lo spagnolo, che quest’anno e nei mesi scorsi ha avuto diverse problematiche fisiche che lo hanno lasciato fuori per troppo tempo.

Lo scorso anno l’infortunio al ginocchio aveva fatto pensare addirittura a una rescissione tra i friulani e Deulofeu, che però nel 2024 si era detto volenteroso di tornare in campo il prima possibile. Lo spagnolo dunque, potrà farlo da settembre in Serie A, per dare una mano alla squadra a risalire dopo le grandi difficoltà.