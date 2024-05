Ex rosa, UFFICIALE: Gonzalez nuovo allenatore dell’RG Ticino

L’ex Palermo Pablo Gonzalez debutta da allenatore. Parte dalla D la sua prima esperienza in panchina, nel dettaglio allenerà l’RG Ticino.

Ecco l’annuncio ufficiale:

“La società RG Ticino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Pablo Andres Gonzalez che sarà il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione 2024-25. Sarà la sua prima esperienza da tecnico, dopo una brillante carriera da calciatore. Dopo i primi passi in Argentina, nel 2009 l’arrivo al Novara con cui ha conquistato la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A”

Il comunicato prosegue: “Ha poi calcato i campi della massima serie con il Siena, prima di tornare a Novara dove ha vissuto altre 4 stagioni vincendo un campionato di C e raggiungendo due volte i play-off di Serie B. Dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia dell’Alessandria in C, vincendo anche la Coppa Italia. In seguito è tornato al Novara dove è rimasto dopo il fallimento, vincendo il campionato di Serie D con il neonato Novara FC e riportandolo tra i professionisti; ha vissuto in totale 11 stagioni con gli azzurri diventandone miglior marcatore di sempre. La scorsa estate ha infine abbracciato l’RG Ticino con cui ha concluso la carriera”:

La transizione di Pablo Andres Gonzalez dalla carriera di calciatore a quella di allenatore rappresenta una nuova e entusiasmante fase per lui e per l’RG Ticino, la squadra della Serie D italiana. Dopo una carriera lunga e fruttuosa, principalmente con il Novara, Gonzalez si prepara a portare la sua esperienza e la sua passione per il calcio nella gestione tecnica. L’argentino non è solo un simbolo di tenacia e di successo sul campo, ma anche un’ispirazione per i giovani calciatori e ora, presumibilmente, per i suoi futuri giocatori. La sua storia con il Novara, che include una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e il riconoscimento come miglior marcatore della storia del club, è di per sé notevole. Questo background lo rende particolarmente qualificato per guidare una squadra che cerca di scalare le vette del calcio italiano.

Gonzalez ha già mostrato il suo impegno e la sua resilienza aiutando il Novara a risalire tra i professionisti dopo il fallimento della società. Ora, al comando tecnico del RG Ticino, ha l’opportunità di applicare la sua profonda conoscenza del gioco e la sua esperienza personale in un contesto diverso. Dopo aver concluso l’ultima stagione come giocatore con 32 presenze, 3 gol e 2 assist, la sua transizione a allenatore sembra essere un passo naturale. Con il RG Ticino, che si è classificato al quinto posto nel loro girone l’ultima stagione, Gonzalez avrà sicuramente l’obiettivo di migliorare la performance della squadra e potenzialmente guidarli verso promozioni future. Sarà interessante vedere come la sua filosofia di gioco si tradurrà dalla teoria alla pratica e come influenzerà il team nel suo complesso.