Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio Matteo Prati è a un passo dal Cagliari.

Determinante la volontà del centrocampista classe 2003 che nelle scorse ore aveva spinto per il trasferimento in Sardegna e aveva rifiutato l’offerta del Palermo. Trattativa ai dettagli tra SPAL e Cagliari, con il club rossoblù che pagherà 5 milioni più 2 di bonus per il centrocampista protagonista anche all’ultimo Mondiale U20 in Argentina.

Il Cagliari ha battuto la concorrenza del Palermo. Il classe 2003, infatti, ha voluto giocare subito in Serie A, nonostante l’interesse da parte dei rosanero, che lo avrebbero messo al centro del progetto City Group e con cui la SPAL aveva già tutti i documenti pronti per il trasferimento.