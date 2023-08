L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A e su Matteo Prati che sembra sempre più orientato a trasferirsi alla corte di Ranieri a Cagliari.

Nel giorno dell’ufficialità di Morten Hjulmand allo Sporting, ecco anche quella di Mohamed Kaba dal Valenciennes. Il Lecce rispetta quindi il programma e chiude per il centrocampista con cui flirta da tempo e per il quale aveva avanzato già nei giorni scorsi un’offerta da 3 milioni di euro, raggiungendo di fatto l’accordo con i francesi. Contemporaneamente all’arrivo del 21enne, annunciato appunto ieri, si è registrato l’addio dell’attaccante Assan Ceesay. I giallorossi, con una nota sul sito, hanno ufficializzato l’accordo tra il calciatore con il Damac e che, al termine della partita di ieri contro il Como, il 29 enne sarebbe partito alla volta dell’Arabia Saudita per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto.

NUOVA STAFFETTA. La partenza di Ceesay permette in ogni caso al direttore Pantaleo Corvino di sbloccare l’operazione con il montenegrino Nikola Krstovic. Il giocatore è già in parola con i pugliesi e adesso il suo sbarco appare decisamente più vicino. Tornando a Hjulmand, parliamo della cessione record del Lecce: lo Sporting, che ha ufficializzato l’arrivo del danese con un super annuncio, verserà nelle casse dei giallorossi infatti 18 milioni più 3 di bonus. Quanto al Sassuolo, saranno giornate fondamentali sul fronte Emil Holm dello Spezia. Perché i neroverdi, da tempo in primissima fila per aggiudicarsi le prestazioni dell’esterno, hanno deciso di incontrare nelle prossime ore tutti i protagonisti, con l’obiettivo di chiudere l’affare sulla base di 9 milioni di euro più bonus.

DOPPIO ANNUNCIO. Capitolo Frosinone: per oggi sono state programmate le visite del centrocampista Enzo Barrenechea e del portiere Michele Cerofolini. In queste ore sono previsti anche nuovi contatti con il Bari per Walid Cheddira. L’intesa con l’attaccante è confermata ed è totale. Adesso resta da definire quella con i pugliesi, che in questo periodo hanno cercato di alimentare un sorta di asta visto l’interesse del Cagliari e di altre società per il marocchino. E invece Kaio Jorge? L’apertura della Juventus è confermata: vuole dare in prestito al giocatore, ma servirà convincere anche il brasiliano, nel mirino anche di altre società. Di certo, dopo Ferragosto, i sardi vogliono consegnare un nuovo attaccante a Claudio Ranieri.

Nella lista figurano sempre Bruno Petkovic, Borja Mayoral e Lorenzo Colombo, per il quale è però si segnala la pole del Genoa. Ore caldissime per Matteo Prati. Il giovane centrocampista non cambia idea: vuole essere allenato da Ranieri e fare quindi già il salto in A. La cifra offerta per il suo cartellino è, poi, molto simile a quella del Palermo, che nei giorni scorsi ha trovato l’accordo con la Spal: siamo sui 5,5 milioni di euro più bonus. Elio Capradossi è invece vicino all’addio. Concludiamo con Sofian Kiyine: ha ripreso a giocare con l’inizio della stagione sportiva, già da titolare. Coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto lo scorso marzo, il centrocampista marocchino ora veste la maglia del Leuven.