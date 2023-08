L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul duello di mercato con il Pisa per Morutan.

Il Palermo perso Prati cerca le contromisure e prepara un’altra sfida stavolta con il Pisa per Olimpiu Morutan, centrocampista del Galatasaray. Per il 24enne romeno, il Pisa perriaverlòo ci sta provando con la formula del prestito e avrebbe sorpassato i rosanero con l’opzione dell’obbligo. Ma la partita resta aperta. Intanto la Ternana ufficializza il terzino Christian Travaglini in prestito con diritto dal Cagliari.