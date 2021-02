Emergono nuovi retroscena sul delitto di Cruillas, nel quale ha perso la vita la cantante neomelodica, Piera Napoli, uccisa dal marito Salvatore Baglione.

Secondo quanto riporta “Palermo Today” non si tratta di un raptus quello che ha portato Baglione ad uccidere a coltellate sua moglie, bensì un’azione premeditata. L’omicida era da mesi che covava il desiderio di uccidere la moglie, per via del tradimento della cantante neomelodica. Di seguito le affermazioni del Gip: “Deve ritenersi che Baglione volesse effettivamente la morte della moglie, stante che nei di lei confronti venivano inflitti numerosi fendenti mortali in parti vitali e si ritiene che il proposito delittuoso fosse maturato già da tempo, allorché l’uomo iniziava a maturare il sospetto che la moglie avesse intrapreso una relazione extraconiugale. Tanto emerge dai timori già manifestati dalla vittima a più soggetti escussi a sommarie informazioni”.