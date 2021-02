“Draghi dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. In questo momento dobbiamo limitare la mobilità, siamo l’unico Paese che non è in lockdown”.

Queste le parole di Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza, rilasciate ai microfoni di “diMartedì” in merito all’emergenza Coronavirus.