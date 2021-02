«Vincere è importante in tutte le categorie. Ci speravo. Abbiamo visto tante volte, tante corazzate che erano favorite poi non festeggiare. Tra essere favorite e vincere ci passa un abisso. È un anno da sfruttare al massimo per tutti. Sia chi gioca di più sia chi lo fa di meno. Sono momenti che ti ricorderai per tutta la vita. Quanto ci manca per vincere? Con 14 vittorie abbiamo vinto. Pensiamo una partita alla volta.

Lo spartiacque è stata la partita dell’andata con la Casertana. Quel pareggio ha fatto scattare qualcosa in noi. Forse quella consapevolezza che ci mancava per fare un campionato importante. Il mister con tutto il suo staff ha fatto un lavoro importante sulla nostra testa più che sugli aspetti tecnici essendo noi una squadra composta da gente esperta. Ha lavorato tanto sulla lettura delle situazioni, sul farci diventare squadra, sul mantenere l’umiltà all’interno della squadra alternata a momenti di leggerezza che ci vogliono assolutamente». Queste le parole del centrocampista della Ternana, Lorenzo Laverone, rilasciate ai microfoni di “TernanaNews” in merito al cammino delle fere in Lega Pro.