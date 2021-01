«Cosa ho pensato prima di entrare in campo e dover intervenire appena arrivato? In parte sapevo che poteva arrivare il mio momento da subito. Il mister me l’aveva chiesto e ho detto che ero disponibile. Sono qui per dare il mio contributo e aiutare tutti. Dobbiamo essere una famiglia. Io a Reggio giocavo da play. Ero un play camuffato e io mi abbassavo a prendere palla. Il mister mi può utilizzare dove vuole. L’importante è rispettare il mister e fare cosa chiede». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal nuovo centrocampista del Palermo Ciccio De Rose.