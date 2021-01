«Il mio arrivo è dovuto a tante cose. Una di queste è dare una mano ai più giovani. Il gruppo è forte e dobbiamo metterci in testa di dare qualcosa in più, Palermo lo merita. Mio soprannome Ciccio polpaccio? I tifosi a Cosenza hanno visto i miei polpacci e da quel momento mi chiamano così». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal nuovo centrocampista del Palermo Ciccio De Rose.