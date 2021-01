«Ho giocato in tuti i ruoli di centrocampo in passato e dove mi mette il mister gioco. Con Floriano ho giocato in passato e siamo amici. Non gli ho detto nulla prima di venire qui. L’ho chiamato per altre cose quando era già fatta per la trattativa. Ringrazio il mister per le parole usate nei miei confronti. Palermo a 33 anni è una piazza importante. Non potevo mai dire di no». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal nuovo centrocampista del Palermo Ciccio De Rose.