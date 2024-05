De Fanti: «Palermo e Sampdoria dovrebbero essere entrambe in A. Stasera può accadere di tutto»

L’operatore di mercato Roberto De Fanti, ha parlato ai microfoni di “TMW” esprimendosi in merito a tanti temi, tra questi anche le proprietà straniere in Italia e al Palermo.

Ecco alcuni estratti:

Stasera c’è Palermo-Samp, dove lei assiste Borini. «È una partita tra due squadre che dovrebbero essere sempre in serie A. La Samp sta forse meglio in questo momento ma il Palermo giocherà in casa con uno stadio pieno. Nelle due partite andata e ritorno vedrei favorita la Samp ma nella partita secca può succedere di tutto. Fabio è sicuramente in un grande momento ed ha il vantaggio di avere giocato partite importanti come queste numerose volte. E ha un pregio notevole: le partite importanti non le sbaglia mai».