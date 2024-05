Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria. Nuovo ruolo per Brunori? Mignani ci pensa, le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Sampdoria e le scelte in campo di Mignani.

Il Palermo ha già battuto il record stagionale di presenze sia nella categoria che al Barbera. In occasione della partita contro il Como, erano presenti 31.200 spettatori, mentre per la sfida contro la Sampdoria sono stati venduti ben 32.500 biglietti. Michele Mignani ha commentato l’importanza del sostegno del pubblico, affermando che, sebbene i tifosi non scendano in campo, il loro supporto può fare la differenza: “Quando ti abbraccia ti dà un vantaggio: sarà un aiuto a superare il turno.”

Negli ultimi test tattici, Mignani sembra intenzionato a confermare la formazione vista a Bolzano, con due trequartisti dietro a una punta. Tuttavia, potrebbe riservare sorprese nella composizione del tridente offensivo. L’ultima idea prevede l’inserimento di Soleri come uomo d’area, con Brunori che parte da una posizione più arretrata e Insigne accanto a lui. Questa configurazione potrebbe dare maggiore incisività all’attacco del Palermo, sfruttando le abilità di Brunori nel creare gioco e la presenza fisica di Soleri in area di rigore.