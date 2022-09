Dazn compra Eleven Sports. Come si legge su “Milano&Finanza” l’Ott ha raggiunto un accordo per acquisire la piattaforma streaming che in Italia detiene i diritti televisivi della Serie C, del rugby e del basket europeo. Il fondatore di Eleven Sport, il patron del Leeds Andrea Radrizzani, entrerà a far parte del board di Dazn come executive director. Le cifre dell’operazione non sono state rivelate, ma l’affare contemplerebbe l’ingresso di Aser Ventures, società di Radrizzani, nel capitale di Dazn, con una partecipazione intorno al 5%.

L’acquisizione porta in dote a Dazn anche Team Whistle, la media company di Eleven, che consentirà a Dazn di raggiungere un pubblico più giovane, diversificare ed espandere le proprie competenze di fan engagement, oltre che massimizzare il valore del portafoglio diritti. Team Whistle è infatti nella top ten dei media sportivi statunitensi stilata da ComScore, con oltre 700 milioni di follower sui propri canali e una sempre più estesa rete di distribuzione che genera circa cinque miliardi di visualizzazioni ogni mese sulle piattaforme social.

«Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo», ha sottolineato Shay Segev, ceo di Dazn Group. «Nutro profonda ammirazione per i risultati raggiunti da Andrea, Marc e dal team e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con loro per far crescere le nostre ambizioni. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. Dazn ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell’intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo».

«Negli ultimi sei anni con Eleven abbiamo sviluppato una sport media company di successo, e siamo entusiasti che questo percorso continui», ha aggiunto Andrea Radrizzani, Founder & Chairman di Eleven. «La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare un destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno».