Intervistato da “TMW Radio”, ha parlato l’ex tecnico del Parma, Mario Beretta esprimendosi sulla serie B.

Ecco le sue parole:

«La Ternana mi sembra una buona squadra, ha mantenuto lo staff tecnico per il terzo anno consecutivo e Lucarelli è un valore aggiunto. Se dovesse arrivare nei play off sarebbe già un successo, perché quest’anno la B si prospetta molto impegnativa. Consacrazione per Cheddira al Bari? La squadra sta facendo bene e questo lo aiuta molto. Il fatto che Mignani giochi in maniera offensiva gli rende tutto più facile. Cannavaro a Benevento? Fabio ha fatto esperienze altamente qualificate e, conoscendo la sua professionalità e quella di suo fratello Paolo, sono certo abbiano studiato il campionato di serie B scrupolosamente. Reggina e Brescia sono attrezzate per arrivare fino in fondo, hanno fatto una buona campagna acquisti e gli allenatori conoscono bene la categoria».