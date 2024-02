D’Angelo presenta Spezia-Cittadella: «Vogliamo tornare a vincere in casa»

Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cittadella.

Ecco le sue parole:

«Con la Ternana abbiamo fatto un’ora buona, la difficoltà è stata nel non trovare il gol. Un peccato, per la mole di gioco prodotta. Negli ultimi cinque minuti la partita si è equilibrata, abbiamo sofferto un po’ a livello di seconde palle e siamo andati sotto. Ma la squadra ha avuto la tempestività di recuperare un risultato molto importante per noi, sia per il punto che per il morale. Non meritavamo di perdere. Domani dobbiamo fare risultato, a prescindere dal fatto che si giochi in casa. Mi auguro, e sono certo, che i tifosi daranno una mano ai ragazzi ma dobbiamo sempre cercare di vincere, anche le partite esterne. Domani ci proveremo, vogliamo tornare a vincere in casa. Domenica dopo il rigore abbiamo fatto fatica, la squadra si è impaurita. La partita sembrava dominata e alla prima occasione loro hanno avuto il rigore. La squadra ha percepito pericolo e si è preoccupata parecchio. Va bene, perché dobbiamo stare attenti, ma dovevamo continuare a giocare perché potevamo vincere. La fase difensiva è stata fatta bene, tranne in alcune circostanze su palle sporche, dove non abbiamo capito il momento. Il campo era molto scivoloso, la palla prendeva velocità, per tutto il primo tempo e nel secondo non abbiamo rischiato niente. Abbiamo pensato fosse semplice e non dobbiamo. Dobbiamo prenderlo come lezione».

«Hristov ieri si è allenato, oggi lo valutiamo per bene. Il problema alla spalla è delicato, vediamo. Elia sta bene, si è allenato tutta la settimana e può partire dall’inizio. Possiamo modificare qualcosa per domani. Gelashvili ieri si è allenato per la prima volta con la squadra, sta bene ma non penso partirà titolare. Dalla prossima settimana sarà a pieno regime. Abbiamo un centrocampo che fa della tecnica la sua arma migliore. Esposito, Jagiello, Nagy, Bandinelli, sono giocatori tecnici che ogni tanto tentano la giocata e ci sta. Molte volte va bene, con il Catanzaro e la Ternana per larghi tratti abbiamo avuto il dominio, ma a volte capita di sbagliare e dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. È una banalità ma la realtà. In avanti possono giocare sia Di Serio che Pio Esposito o Moro. Stanno bene, domani vediamo. I nostri attaccanti possono giocare insieme, anche Pio e Moro. Sfruttando le qualità diverse che hanno lo possono fare, possiamo giocare anche con due punte e un trequartista, questa squadra può giocare con tante soluzioni offensive».