Breda presenta Reggiana-Ternana: «In B impossibile stare tranquilli»

Roberto Breda, tecnico della Ternana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggiana:

«La classifica va vista sempre. Tranquilli in B è una parola impossibile. Ricordo annate difficili. Siamo in un gruppo più numeroso di quello che sembra. Dobbiamo cercare di fare punti sempre. L’ho detto la prima volta che sono arrivato. Contro lo Spezia l’idea era quella. Lo abbiamo detto dopo 14 mesi che non vincevamo in trasferta. Dobbiamo dare il massimo sempre. Dobbiamo trarre insegnamento. L’ultima partita mi ha lasciato amaro in bocca ma anche segnali che ci dicono che siamo vivi. Reggiana ha un’idea di gioco definita. E’ una buona squadra. Credo che non ci deve essere presunzione nel dire che vogliamo vincere ma al tempo stesso rispetto. Siamo in trincea. In trincea non si fanno sogni ma si vive alla giornata». .