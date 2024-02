Valente presenta Catanzaro-Sudtirol: «Sarà importante essere lucidi e tranquilli»

Federico Valente, tecnico del Südtirol, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro.

Ecco le sue parole:

«La squadra in questa settimana ha lavorato duramente, abbiamo preparato bene la sfida col Catanzaro. Domani sarà importante essere lucidi e tranquilli, senza farci prendere dal panico, bisogna giocare come sappiamo fare. Molina e Kurtic? Sono pronti per partire dall’inizio. Odogwu? Deve ritrovare ancora la giusta condizione, sta recuperando bene. Che cosa temo di più del Catanzaro? Hanno un bel gruppo con tanta qualità individuale e lo dimostra la vittoria in rimonta ad Ascoli. Salvezza? Cercheremo di prendere più punti possibili di partita in partita. Non credo che avremmo meritato la sconfitta col Venezia, se guardassimo i dati statistici del post-partita, sono molto positivi rispetto ad altre partite passate. Se mi sono pentito di aver accettato la panchina della prima squadra? Assolutamente no, credo fortemente in quello che sto facendo e con staff e squadra siamo molto uniti».