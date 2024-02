Gorini presenta Spezia-Cittadella: «Punto molto su questa gara, non sarà facile»

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia.

«Non meritavamo di perdere col Parma ma nemmeno nelle altre. Arriviamo da buone prestazioni, punto molto su questa partita perché abbiamo dimostrato di esserci fisicamente e mentalmente, mi aspetto una gara tosta e in cui il Cittadella dovrà fare punti. Non sarà facile, lo Spezia ha cambiato tanto e ora ha saputo invertire la rotta. Ci troveremo di fronte un avversario che darà battaglia. Nella gara di andata l’allenatore era appena arrivato, ora stanno giocando a tre quindi sarà imprevedibile. Sicuramente sarà una partita diversa da quella già giocata, fino al 75′ era stata una partita in bilico. Loro hanno grande qualità, avevano l’organico per tornare subito in A anche se le cose non sono andate come avrebbero voluto. Sarà una partita difficile anche per il nostro momento. C’è voglia di rialzarsi e fare risultato».