Dall’Olanda: “Million Manhoef ha deciso di non trasferirsi al Palermo” (FOTO)

Secondo alcune testate olandesi, il Palermo aveva mostrato interesse per l’ala sinistra del Vitesse Million Manhoef. Il calciatore e il club proprietario sono attualmente aperti ad una cessione, con il prezzo del cartellino che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, come riportato da TransfersNieuwsNL, il classe 2002 avrebbe chiuso le porte per un possibile trasferimento in rosanero e dunque non arriverà alla corte di mister Corini. Oltre all’interesse che aveva mostrato il club di Viale Del Fante, è attualmente vivo anche quello dello Stoke City.

Di seguito il tweet e quanto scritto:

“Il trasferimento di Million Manhoef dal Vitesse al Palermo è annullato. Il giocatore stesso ha fatto sapere che non si trasferirà al Palermo”.

Een transfer van Million Manhoef van Vitesse naar Palermo gaat niet door. De speler zelf heeft aangegeven niet naar Palermo te verkassen. — TransfersNieuwsNL (@TransfersNNL) January 31, 2024