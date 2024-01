Palermo, in arrivo Chaka Traorè dal Milan: ecco chi è il gioiello classe 2004

Il Palermo non si ferma neanche nelle ultime ore di mercato e dopo Ranocchia e Diakité sta per accogliere anche Chaka Traorè. Si tratta del classe 2004 del Milan, in arrivo a Palermo con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Un’operazione interessante, se pur non si tratti di un arrivo a titolo definitivo. Eugenio Corini accoglierà un altro attaccante che sostituirà numericamente il partente Valente ma che potrà offrire caratteristiche diverse al reaporto offensivo.

Il 19enne si è messo in mostra in Serie A contro l’Empoli, mettendo il sigillo definitivo sulla vittoria del Milan. Un gol pregevole, sfruttando la riportenza di Pulisic e mostrando grande freddezza sotto porta. In quella occasione Traorè ha trovato il suo primo gol in Serie A, coronando una settimana fantastica che pochi giorni prima si era aperta con il gol in Coppa Italia contro il Cagliari, il primo in carriera a San Siro. Adesso è pronto a mettersi in mostra in Serie B con la maglia rosanero, per cercare di trovare minutaggio e continuità.

Chi è Chaka Traorè: carriera e caratteristiche tecniche

Chaka Traoré è un prodotto della scuola del Milan ma ha anche un passato nelle giovanili del Parma. Proprio con gli emiliani l’attaccante ivoriano ha esordito in prima squadra nel 2021, diventando il primo classe 2004 a esordire nella massima serie italiana. La sua crescita avviene nella Primavera del Milan dove diventa protagonista , mettendosi in mostra anche nella Youth League. All’inizio di questa stagione è entrato in pianta stabile nel Milan di Pioli, esordendo anche in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Nasce come ala sinistra e predilige il 4-3-3 come modulo per esprimersi al meglio. All’occorrenza può giocare anche a destra o come trequartista. Nello scacchiere di Eugenio Corini potrebbe giocare sia a sinistra come vice Di Francesco, che a destra come alternativa a Insigne.Per caratteristiche si incastra molto bene con le caratteristiche del club siciliano, soprattutto per la sua capacità di strappare e accelerare con qualità, skill che manca a molti degli attaccanti rosanero. Conosce bene il calcio italiano, di conseguenza l’ambientamento potrà essere piuttosto rapido.