Arrivano conferme, Chaka Traorè è sempre più vicino al Palermo. Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, l’esterno offensivo è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi in rosanero in prestito fino a giugno.

Il West Bromwich, club che aveva manifestato interesse per il classe 2004, sembra essersi definitivamente defilato, con la trattativa che dunque è vicina alla fumata bianca con i rosanero.