TMW: “Palermo-Traorè, contatti in corso con il Milan”

Come riportato da TMW, il Palermo e il Milan stanno trattando per il passaggio in rosanero di Chaka Traorè in prestito.

L’esterno d’attacco del Milan classe 2004 dovrà decidere in questi ultimissimi sgoccioli di calciomercato se terminare la stagione al Milan o se andare a fare esperienza altrove. L’ultima squadra che si è fatta viva per il giocatore rossonero è il Palermo allenato mister Corini: sono in corso i contatti tra i due club per capire la fattibilità dell’operazione, che si potrebbe concludere con la formula del prestito