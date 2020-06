Terribile notizia dalla Spagna, Juan Carlos Unzuè, ex portiere del Barcellona ha la Sla. Secondo quanto riporta “Marca”, l’ex estremo difensore farà una dichiarazione in cui annuncerà che dovrà combattere questa malattia per cui ancora non c’è una cura. La Sla colpisce molti calciatori sfortunatamente, emblematico il caso di Stefano Borgonovo.