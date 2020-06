Luca Di Matteo, centrocampista ex Palermo e attualmente al Teramo, sta vivendo una situazione spinosa. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il Teramo ha chiesto la risoluzione unilaterale del contratto per l’ex rosanero dato che non è guarito entro 6 mesi dall’infortunio al tendine d’achille. Di Matteo invece vorrebbe contribuire alla stagione della squadra abruzzese ed è pronto a presentare un certificato medico di completa guarigione.