“Il virus è sempre lì ed è sempre lo stesso. Meglio fare più tamponi e non lastricare il mondo di plexiglass. Non diciamo fanfaluche: il virus è quello che è e nel momento in cui infetta la persona giusta, cioè quella con i fattori di rischio particolari, la porta fino alle condizioni in cui ha portato le persone all’inizio dell’epidemia”. Queste le parole del virologo, Massimo Galli, rilasciate ai microfoni di “Notizie.it” in merito al Coronavirus.