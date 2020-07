Lautaro Martinez è sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona. Stando a quanto riferito dal giornale sportivo “Don Balòn”, Inter e Barcellona avrebbero raggiunto un “accordo totale” per l’arrivo in Spagna dell’argentino. Pare che in queste settimane l’attaccante abbia fatto pressioni alla dirigenza interista affinché venisse ceduto ai blaugrana, tanto da ottenere una promessa: se il Barcellona dovesse presentare un’offerta da 90 milioni per lui, l’Inter non si opporrebbe alla sua partenza. In Spagna sono sicuri che tra il giocatore e il club catalano vi sia un accordo totale per le cifre e le tempistiche del prossimo contratto di Lautaro. Se così dovesse essere il futuro del giocatore sarebbe ancor più lontano da Milano.