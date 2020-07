Un solo caso positivo nelle ultime 24 ore. Il coronavirus va avanti piano in Sicilia che fa registrare numeri confortanti. Emerge dal bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sei in totale le persone ricoverate (nessuna in terapia intensiva) e 117 le persone in isolamento domiciliare, comunque sulla via del completo recupero fisico. I decessi restano fermi a 283, mentre gli attuali positivi sono 123.