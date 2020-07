La ripresa del campionato in Svizzera rischia di saltare. Lo Zurigo ha annunciato di avere più casi di Coronavirus tra i suoi giocatori e il suo personale, tutti sono ora in quarantena domiciliare. Stando a quanto riferito da “Rainews.it”, il club non ha specificato quanti nuovi casi sono stati segnalati dopo l’annuncio del test positivo per il difensore Mirlind Kryeziu. Le partite della Super League svizzera in programma sabato contro il Sion e quella di martedì a Basilea sono state rinviate di almeno 10 giorni. Lo Zurigo deve disputare ancora sette partite di campionato e non è ancora chiaro come tale programma possa essere rispettato prima della scadenza della Uefa del 2 agosto per completare le stagioni nazionali. La lega svizzera ha detto che sta parlando con i club per decidere il da farsi.