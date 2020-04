“Siamo come fratelli. Siete sempre nei nostri pensieri. Ce la farete. Torneremo da voi”. Questo è un pezzo dell’articolo di “Bild”dedicato all’Italia. Il quotidiano tedesco dedica un lungo pensiero al nostro paese lo fa con una scelta forte, in un momento decisivo per gli equilibri europei: l’intera copertina del giornale è scritta sia in tedesco che in italiano e le bandiere dei due Paesi campeggiano nella parte superiore. E il messaggio, a due giorni dalla lettera inviata da alcuni governatori e sindaci alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, è chiarissimo: i tedeschi sono accanto agli italiani nell’emergenza coronavirus. Il quotidiano poi continua:

“Ci avete aiutato a far ripartire l’economia, siamo con voi. Siamo come fratelli, ci avete aiutato a far ripartire l’economia Siete sempre nei nostri pensieri. Ce la farete. Torneremo da voi e dal vostro mare. Ciao Italia – è la chiusa dell’articolo in prima pagina – Ci rivedremo presto”