Come riportato da “SkyTg24” i traghetti di Tirrenia riaccendono i motori e tornano a garantire i collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti (arcipelago in provincia di Foggia). Cin e i commissari della società in amministrazione straordinaria hanno infatti raggiunto, con la mediazione dei ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, un accordo che ieri sera ha permesso di sbloccare le navi della società. Le imbarcazioni erano ferme da lunedì 30 marzo, dopo la decisione presa dalla Cin di Vincenzo Onorato per far fronte al sequestro dei conti correnti deciso dai commissari.