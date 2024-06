Da Salerno: “Vandeputte ha detto si ai granata. Contratto da 500mila euro a stagione. I dettagli”

Sembra destinato a sfumare anche stavolta l’obiettivo di mercato per il centrocampo del Palermo. Jari Vandeputte è ormai ad un passo dalla Salernitana. Come si legge su “SalernoToday” avrebbe detto si ai granata.

Jari Vandeputte sembra essere un’acquisizione promettente per la Salernitana, particolarmente apprezzata dalla dirigenza per il suo impatto versatile in campo. A 29 anni, Vandeputte ha dimostrato di essere un elemento prezioso nel Catanzaro, dove ha brillato nel ruolo di ala sinistra nel modulo 4-4-2. La sua capacità di segnare gol, unita alla sua abilità nel fornire assist decisivi, lo rende una risorsa multifunzionale per la squadra.

Le statistiche di Vandeputte, con 9 gol segnati e numerosi assist nell’ultima stagione, illustrano il suo ruolo di “bomber di scorta”, un giocatore che non solo finalizza ma crea anche occasioni per i compagni, come testimoniato dai ringraziamenti di Iemmello, suo compagno di squadra.

L’interesse di Petrachi, il dirigente della Salernitana, è chiaro: vede Vandeputte come una figura chiave nella rifondazione del club, affiancato da altri giocatori come Coda e Tutino. L’offerta fatta per Vandeputte ha superato quelle di altri club interessati come Palermo, Cremonese e Udinese, evidenziando l’intenzione della Salernitana di investire seriamente sul giocatore. Con un esborso iniziale di 500 mila euro più ulteriori 2 milioni previsti nel bilancio successivo, condizioni di riscatto vantaggiose e un bonus di 700 mila euro in caso di promozione in Serie A, la Salernitana sembra pronta a scommettere forte su Vandeputte.

Questo trasferimento potrebbe rivelarsi cruciale per le aspirazioni del club, soprattutto considerando la capacità di Vandeputte di influenzare il gioco sia con gol che con assist, rafforzando l’attacco della Salernitana per la stagione a venire.

