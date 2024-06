Di Marzio: “Salernitana, vicino l’arrivo di Vandeputte”

Sembrerebbe che la Salernitana sia a un passo dall’acquisire Jari Vandeputte, calciatore seguito anche dal Palermo, un movimento di mercato che potrebbe essere rilevante per il club. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’operazione di trasferimento si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

L’arrivo di Vandeputte potrebbe rappresentare un significativo potenziamento per la Salernitana, dimostrando l’intenzione del club di investire per rafforzare la squadra. La cifra investita, pur non essendo eccessivamente alta nel contesto del mercato attuale, indica una scommessa ponderata su un giocatore che si spera possa apportare qualità e vitalità alla rosa.

L’inserimento di un nuovo talento come Vandeputte potrebbe inoltre dinamizzare ulteriormente la formazione e offrire all’allenatore più opzioni tattiche. Sarà interessante vedere come il giocatore si integrerà nel sistema di gioco della Salernitana e quale impatto avrà nel corso della stagione.

