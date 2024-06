Italia verso la Svizzera, Gravina: «Spalletti è sereno, sa quando alzare l’attenzione»

L’avvicinamento agli ottavi di finale di Euro2024 sta crescendo in intensità e attesa, specialmente per la nazionale italiana. Dopo aver concluso la fase a gironi con un pareggio contro la Croazia, l’Italia di Luciano Spalletti si appresta a tornare a Berlino per una sfida decisiva contro la Svizzera.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso fiducia in Spalletti durante il Consiglio Federale a Roma, descrivendo il commissario tecnico come sereno e capace di aumentare il livello di attenzione nei momenti cruciali. Questa caratteristica di Spalletti potrebbe essere vitale per l’Italia mentre cerca di avanzare oltre gli ottavi di finale e affrontare le pressioni e le aspettative che vengono con le partite ad eliminazione diretta in un torneo così importante.

Il ritorno a Berlino per l’Italia è carico di significato, poiché la città ha ospitato numerosi eventi storici nel calcio, e affrontare la Svizzera in questa fase del torneo aggiunge ulteriore peso alla partita. Sarà interessante vedere come la squadra gestirà la pressione e se riuscirà a elevare il proprio gioco sotto la guida esperta di Spalletti.

«La nostra squadra deve sopperire a qualche mancanza oggettiva con il coinvolgimento di tutte le componenti del mondo del calcio. Quando si vince si vince tutti insieme e stessa cosa quando si perde. Il gol rappresenta un momento di grande liberazione e sono felice per i ragazzi, li raggiungerò domani e vedo come lavorano. Abbiamo fatto una scelta importante con un grande allenatore, abbiamo un grande staff tecnico e un’organizzazione straordinaria».