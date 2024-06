Di Marzio: “Il Palermo tratta per Vandeputte, Mazzitelli e Nikolaou”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio ha pubblicato alcuni flash di mercato che riguardano le squadre di B, tra queste anche il Palermo che ha messo nel mirino tre calciatori in particolare.

Il Mantova ha chiuso per Artioli dal Sassuolo a centrocampo, mentre nello stesso ruolo il Sudtirol prende Jacopo Martini dall’Inter. Il Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio di Kouan e anche la Juve Stabia guarda in Serie C: piacciono Artistico e Di Marco della Virtus Francavilla. Il Palermo tratta per Vandeputte, Mazzitelli e Nikolaou, alla Sampdoria piacciono Tutino e Perisan. Infine, c’è il Bari su Della Morte del Vicenza.