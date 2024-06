Oaktree chiama Marotta: dobbiamo accettare l’offerta | Costretti a venderlo per fare plusvalenza

Il calciatore deve andarsene per sistemare il bilancio e finanziare qualche altro colpo di mercato in entrata: la nuova società ha deciso.

Anche se il calcio giocato riguardante i club è in vacanza, non lo è affatto il settore legato al mercato. Dalle parti della Pinetina lo sanno bene, visto che già da mesi si sta lavorando per programmare come al solito il futuro in maniera meticolosa. Dopo aver piazzato i primi colpi però c’è un attimo di stallo nella campagna acquisti nerazzurra.

In realtà sembra che la società sta valutando di mettere in atto qualche cessione. Indubbiamente ci sono dei giocatori fuori dai piani della Beneamata che devono trovarsi una nuova sistemazione, ma allo stesso tempo c’è anche la concreta possibilità di lasciar partire qualche nome grosso.

E proprio nelle ultime ore questa più che una possibilità è diventata una vera e propria certezza. Sembra che Oaktree abbia chiamato il presidente Beppe Marotta per comunicargli di cedere il top player. Un addio necessario per le casse nerazzurre, visto che si metterà a segno una plusvalenza di alti livelli.

Marotta deve venderlo

Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un interesse concreto da parte del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu. Le prime indiscrezioni hanno riportato che l’Inter ha sparato alto: 70 milioni di euro è la richiesta del club meneghino, somma ben lontana dai 40 che hanno offerto i bavaresi. Allo stesso modo poi il centrocampista turco ha voluto subito smentire ogni possibilità di approdo in Germania, dicendosi felicissimo a Milano.

La cosa dunque sembrava essere rientrata definitivamente, ma l’intervento di Oaktree potrebbe aver cambiato ancora una volta le carte in tavola. Si sta facendo avanti uno scenario secondo cui la società statunitense infatti chiami il presidente Beppe Marotta per dirgli di accettare la proposta di 40 milioni giunta per l’ex giocatore del Milan, in modo da mettere a bilancio una plusvalenza davvero elevata. Come ricorderemo Calha è arrivato proprio dai rivali cittadini a parametro zero.

L’Inter inizia a cautelarsi

In attesa di capire se le indiscrezioni riguardanti la possibilità di vendere il giocatore turco siano reali oppure no, l’Inter sembra che stia cominciando a cautelarsi.

In particolare si stanno iniziando a sondare diversi profili che possano andare a rimpiazzare, di sicuro con risultati ben diversi, Calhanoglu. I due più in alto nelle gerarchie al momento sembrano essere Cristante della Roma e Aebischer del Bologna.