Dopo un anno e mezzo al Pontedera, Simone Ianesi potrebbe presto compiere un importante salto di qualità. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, già dalla passata stagione, il Catanzaro stava monitorando il classe 2002, ma non è ora l’unico club che valuta il ragazzo. Su Ianesi, infatti, ci sono gli occhi del Bari (dove è per altro approdato l’ex Ds dei calabresi Magalini), ma anche il neo promosso Mantova.

