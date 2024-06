L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma su Khaldun al-Mubarak che sbarca in Italia.

La crociera nel Mediterraneo di Khaldun al-Mubarak fa tappa in Costiera Amalfitana. Il Telli, yacht di 33 metri a bordo del quale anche quest’anno il presidente del Manchester City sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, mercoledì pomeriggio ha dato fondo alle ancore nella rada di Amalfi. Khaldun al-Mubarak è anche un politico e imprenditore degli Emirati Arabi Uniti, membro di spicco del governo di Abu Dhabi e amministratore delegato della Mubadala Investment Company, oltre a ricoprire il ruolo di presidente del Melbourne City e del Mumbai City.

Il Telli, realizzato da Ferretti raggiunge una velocità di 15 nodi. Può ospitare fino a dieci persone. Un vero «divo del mare», per incomparabile armonia di stili, forme e ispirazioni. Per meno di 24 ore ha fatto bella mostra di sé insieme con i tanti panfili in questi giorni di fronte alla costa d’Amalfi. Al-Mubarak è sbarcato dal tender al molo di Amalfi con la moglie, i cinque figli e i loro assistenti, comprese le guardie del corpo e gli addetti alla sicurezza (tredici persone in tutto). Ad attenderli due minivan con vetri oscurati per trasferirli dritti nella quiete di Ravello. In abbigliamento informale, t-shirt, pantaloni e sneakers, dopo un rapido tour per il centro cittadino, mimetizzato tra i turisti, al-Mubarak ha guidato il gruppo verso Via San Giovanni del

Toro, sede degli alberghi di lusso.

PASSEGGIATA Il presidente del club campione d’Inghilterra per la quarta volta consecutiva (mai nella storia della patria degli inventori del football) che lo scorso anno ha conquistato la Champions League, Premier League e Coppa d’Inghilterra, che controlla an che il Palermo in Serie B, ha scelto l’hotel Caruso per l’aperitivo e la cena. Presso il ristorante informale dell’antico palazzo gentilizio di proprietà della LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ha preferito il lusso della semplicità (ma parliamo sempre di un luogo esclusivo…), degustando i piatti della cucina locale, dalla pizza – tanto gradita ai suoi ragazzi – agli spaghetti con l’aragosta. Visibilmente soddisfatto del momento di relax con vista sul mare e della felicità della sua famiglia, all’uscita dell’albergo, intorno alle 21.30, si è intrattenuto volentieri con chi l’ha riconosciuto.

Un tifoso del Napoli gli ha chiesto se il bomber Haaland e il centrocampista De Bruyne (tra i più rappresentativi del Manchester City) potessero essere ceduti. E lui, sorridendo, ha risposto affermativamente, mettendo sul piatto anche Foden, impegnato con la nazionale inglese agli Europei. Naturalmente battute e ilarità alle quali il presidente non si è sottratto, come a qualche selfie mentre si preoccupava di far salire i figlioli sul minivan per rientrare ad Amalfi.